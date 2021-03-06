بايدن يشجع الأمريكيين على تلقى لقاح «جونسون» المضاد لكورونا
السبت 06/مارس/2021 - 09:49 ص
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه مع لقاح "جونسون آند جونسون" أصبح لدى الولايات المتحدة الأمريكية الآن ثالث لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع أنحاء البلاد.
وعبر بايدن - في تغريدة كتبها على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي اليوم السبت - عن امتنانه للأشخاص الذين يتقدمون لتلقي التطعيم باللقاح الجديد.
وأضاف أنه يشجع كل أمريكي على فعل الشيء نفسه عندما يحين دوره.
وعبر بايدن - في تغريدة كتبها على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي اليوم السبت - عن امتنانه للأشخاص الذين يتقدمون لتلقي التطعيم باللقاح الجديد.
وأضاف أنه يشجع كل أمريكي على فعل الشيء نفسه عندما يحين دوره.