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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

شيخ الطريقة الكسنزانية بالعراق: بابا الفاتيكان يقوم بدور حيوي ومحوري لنشر السلام

السبت 06/مارس/2021 - 09:32 ص
الشيخ شمس الدين نهروا
الشيخ شمس الدين نهروا الكسنزان
كتب : عمرو رشدى
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رحب الشيخ شمس الدين نهروا الكسنزان شيخ الطريقة القادرية الكسنزانية بالعراق، بزيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى العراق، معتبرا هذه الزيارة نوع من الترابط بين المسلمين والمسيحيين في العراق والعالم الإسلامي.

وأكد "نهروا" في تصريحات له أن بابا الفاتيكان يقوم بدور حيوي ومحوري لنشر السلام حول العالم، وهذا يدل على حكمة هذا الرجل الذي يقدم مثالًا رائعًا لدور رجل الدين الذي يجب أن يتحلى بالمحبة والسلام والتعاون مع الجميع.

وتابع "نهروا" أن الطريقة الكسنزانية ترحب بضيف العراق، وتؤكد له أن المسلمين والمسيحيين بالعراق لحمة واحدة ولا يستطيع أي أحد أن يفرقهم أو يفرق شملهم، كما أن أهل التصوف أهل الوسطية والاعتدال يثمنون هذه الزيارة الجيدة والإيجابية.

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