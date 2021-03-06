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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«رائحة كريهة» ترشد أهالي عين شمس لجثة سيدة «متعفنة».. وتشريحها لسبب الوفاة

السبت 06/مارس/2021 - 09:32 ص
جثة
جثة
حسام التمساح
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امرت نيابة عين شمس الجزئية، بتشريح جثة ربة منزل عثر عليها في حالة تعفن داخل شقتها والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة عين شمس، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "غادة حسن" في حالة تعفن، وترتدي ملابسها كاملة، وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها وجميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال شقيق المتوفاة أكد أن شقيقته تتمتع بصحة جيدة ولا تعاني أية أمراض، وأنه لم يتواصل معها منذ أيام بسبب انشغاله في العمل.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، الذين أكدوا أنهم لم يشاهدوها منذ يوم السبت الماضي، وأن المتوفاة علاقتها طيبة معهم.

وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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