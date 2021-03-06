رصد 22 جمعية زراعية بالصف وأطفيح في الجيزة لتطويرها ضمن «حياة كريمة»

قال المهندس أسعد منادي، مدير مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، إنه تم عقد اجتماع مع المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، للبدأ في تطوير الجمعيات الزراعية والبنية الأساسية في جميع قرى مركزى الصف وأطفيح، وتمر رفع إحداثيات 22 جمعية زراعية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرية المصرية "حياة كريمة".وأضاف منادي في تصريحات لـ"الدستور"، أن عمليات التطوير في قرى الصف وأطفيح تشمل إقامة مجمع زراعي حكومي للتسويق وإحلال وتجديد الجمعيات الزراعية، وقد تم عقد اجتماع مع قادة محافظة الجيزة وإبراهيم ناجي الشهابي، نائب المحافظ ووكيل وزارة الري بالجيزة، لتدبير جميع احتياجات القرى، مع البدأ بالصرف الصحي في القرى وتوصيل الغاز وتطوير وإقامة المستشفيات والمدارس.