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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

طلاب المعاهد الأزهرية يواصلون امتحانات الفصل الدراسي الأول

السبت 06/مارس/2021 - 09:24 ص
لجان الامتحانات
لجان الامتحانات
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يواصل طلاب المعاهد الأزهرية اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع المحافظات طبقا للجدول المعلن مسبقا من قبل قطاع المعاهد الأزهرية.

ويؤدى طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان المواد الثقافية، فيما يؤدي طلاب المرحلة الثانوية للقسم الأدبي امتحان مادة اللغة الإنجليزية وعلم النفس، ويؤدى طلاب القسم العلمي امتحان مواد "الفيزياء والكيمياء والأحياء"، فيما يؤدي طلاب الشعبة الإسلامية امتحان مواد اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية عددًا من التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد قبل وأثناء الامتحانات لصفوف النقل للمراحل التعليمية الثلاث والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2020 - 2021.

وشملت الإجراءات الاحترازية توفير جميع أدوات التعقيم وأجهزة قياس درجات الحرارة بكل لجنة، فضلًا عن تعقيم وتطهير جميع اللجان بما فيها مقاعد الطلاب ودورات المياه والطرقات قبل وبعد ساعات الامتحان بصورة يومية لحماية الجميع من خطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وألا يزيد عدد طلاب اللجنة عن 14 طالبًا حسب مساحة الفصل لتحقيق التباعد المطلوب.

كما شملت التعليمات ضرورة توفير وتجهيز حجرة عزل صحي داخل كل مقر، وتخصيص طبيب أو زائرة صحية على الأقل بكل لجنة، وتكليف عدد من المعلمين بتنظيم دخول الطلاب أمام بوابة اللجنة وبعد الكشف عليهم بجهاز الكاشف بحيث يعملون على التباعد بين كل طالب وآخر مسافة متر ومتابعتهم حتى دخول اللجان، وتوجيه الطلاب نحو أهمية الإجراءات الاحترازية وخطورة إهمالها طوال أيام الامتحانات.

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