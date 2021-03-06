رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. محاكمة شقيق حسن مالك و46 آخرين

السبت 06/مارس/2021 - 09:24 ص
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
طباعة
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، جلسات محاكمة شقيق رجل الأعمال الإخواني حسن مالك و46 آخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج

وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين وهم "محمد رفيق إبراهيم محمد مناع"، و"محمد أسامة محمد العقيد" و"علاء علي السماحي" والإرهابي "يحيى السيد إبراهيم محمد موسى" (هارب)، و"محمد عز الدين يوسف مالك" (محبوس) شقيق الإرهابي حسن مالك، و"جمال سلطان محمد أحمد".

أولا: المتهمون من الفترة 2015 حتى 3-11-2019

- من الأول حتى الحادي والعشرين تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة إرهابية"، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، والتحريض على مؤسسات الدولة، ونشر وبث الشائعات.

وكانت النيابة أمرت بحبس مالك شقيق رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بدعم تنظيم الإخوان، وتمويل أنشطته المحظورة التي تنطوي على التحريض على ممارسة العنف في هذه القضية المقيدة برقم 844 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وأسندت النيابة في تحقيقاتها، إلى "مالك" اتهامات بالتحريض على العنف، والانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها.

وقامت نيابة أمن الدولة العليا بمواجهة المتهم بالأدلة المطروحة ضده، والمتمثلة في تحريات أجهزة الأمن وفي مقدمتها جهاز الأمن الوطني، وما توصلت إليه التحقيقات التي تباشرها النيابة في الجرائم موضوع الاتهام، والتي أشارت إليه بأصابع الاتهام واشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم العنف التي تشهدها البلاد ويمارسها "الإخوان"، بحسب الاتهامات.

موضوعات متعلقة

ما حكم أخذ لقاح كورونا فى نهار رمضان؟.. الأزهر والإفتاء تجيبان لـ«الدستور»

«شائعة لا أساس لها».. «التعليم» تحسم أزمة امتحان الشهادة الإعدادية بالقاهرة

تاريخ الإسراء والمعراج 2021

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

الصور

image description

بدء امتحان الفلسفة والمنطق بدمياط

image description

رفع الإشغالات والأفران المخالفة في سوق السمك بدمياط (صور)

image description

مصرع مسن من أسيوط وزوجته وشقيقيه ونجلته و3 من أحفاده فى حادث الكريمات

image description

«كرداسة رانرز».. هيا نركض في الأرياف (صور)

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

الأكثر قراءة

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

السيسي يتوجه إلى السودان في زيارة رسمية اليوم

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

عمليات التجميل تزدهر في ألبانيا خلال جائحة كورونا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-3-2021

ديزنى لاند تستأنف نشاطها فى أبريل

وفاة أكبر معمر فى كرواتيا عن عمر يناهز 109 أعوام

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

الجمعة.. روائع التراث فى أمسية فنية بقبة الغورى

كيف تتخلصين من الضغوط النفسية بعد الطلاق؟.. ندوة للنساء فقط

صدور الجزء الأول من الأعمال الشعرية الكاملة لـ خورخى لويس بورخيس

«الهندسة والديكور للجميع».. ندوة عامة بمكتبة مصر الجديدة