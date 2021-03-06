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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تخفيف إجراءات الإغلاق في تورونتو الكندية

السبت 06/مارس/2021 - 09:23 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
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قررت حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية، نقل تورنتو و"منطقة بيل" إلى المنطقة الرمادية من عملية الإغلاق في إطار الاستجابة الإقليمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع السماح لبعض الشركات بإعادة فتحها للمرة الأولى منذ عام 2020.. وتنتقل كلتا المنطقتين إلى المنطقة الرمادية اعتبارا من بعد غد الإثنين.

وتخفف المنطقة الرمادية من إجراءات الإغلاق وتمنح بعض حدود المساحة بما في ذلك سعة 50% لمحلات السوبر ماركت والمتاجر الأخرى التي تبيع البقالة والمتاجر والصيدليات بشكل أساسي و25 % لجميع متاجر التجزئة الأخرى.

يأتي ذلك بعد توصيات منفصلة من رئيس قسم الصحة في تورنتو وبيل، الدكتور إيلين دي فيلا ولورانس لو.

ومن جهتها، قالت كريستين إليوت، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الصحة في المقاطعة، "إن حكومتنا تتخذ نهجا آمنا وحذرا للعودة إلى الإطار، وبسبب التقدم الذي أحرزناه، ستخرج جميع مناطق المقاطعة قريبا من الإغلاق".

وأضافت: "على الرغم من هذه الخطوة الإيجابية، فإن القرار ليس عودة إلى الوضع الطبيعي. بينما نواصل تطعيم المزيد من سكان أونتاريو، يظل من الضروري للجميع الاستمرار في اتباع تدابير الصحة العامة والبقاء في المنزل قدر الإمكان لحماية أنفسهم ومجتمعاتهم".

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