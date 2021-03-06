تصادم 5 سيارات بطريق «سفاجا-قنا ».. ورفع آثار الحادث

أعلنت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا بالبحر الأحمر، أن الإدارات التنفيذية بالمدينة تمكنت في الساعات الأولى من صباح اليوم من رفع آثار حادث تصادم بين خمس سيارات "ميكروباص وملاكي و2 ربع نقل وتريلا"، وتمهيد الطريق وإعادة حركة السير عليه.وأوضحت المغربي، في بيان لها، أن الكيلو 26 طريق "سفاجا-قنا"، شهد مساء أمس الجمعة حادث اصطدام بين 5 سيارات، سيارة أجرة ميكروباص و2 ربع نقل وسيارة ملاكي ووواحدة نقل (تريلا)، ما أسفر عن إصابة شخص بساقيه وتم تحويله لمستشفى الغردقة العام.وانتقل رئيس المدينة وقيادات الوحدة المحلية وإدارة المرور ومرفق إسعاف سفاجا بصحبتهم أوناش المرور لمكان التصادم لرفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات، وتم إغلاق جانب من الطريق لصيانة ورفع آثار التصادم، وقبل شروق الشمس، تم الانتهاء من إزالة مخلفات الآثار الناتجة عن الحادث وغسل الطريق لمنع حدوث أضرار بسبب كميات الأسمنت على الطريق.ووجهت المغربي الشكر لدور رجال الشرطة والمرور بسفاجا على سرعة العمل على رفع آثار حادث التصادم، وتجنيب السيارات بالحادث، والعمل على إعادة الحركة المرورية من جديد للطريق.