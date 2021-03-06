طالبات أدبي أمام المدارس بالكمامة لامتحان الفلسفة في «طرة البلد»

توافد طالبات الصف الأول الثانوي من القسم الأدبي، بمدرسة أسماء الثانوية بنات التابعة التابعة لمنطقة طرة البلد، لتأدية امتحان النصف الأول للعام ٢٠٢١ مادة الفلسفة والمنطق في تمام التاسعة صباحا.وحرصت الطالبات والمدرسة على الإجراءات الاحترازية لتفادي وباء كورونا، حيث استقبلت الجميع بالكمامة ورش الكحول.ويؤدي طلاب المرحلة الأولى اليوم السبت امتحان الفلسفة والمنطق، وللقسم العلمي الفيزياء من خلال التابلت وسط إجراءات احترازية تفاديا لوباء كورونا المنتشر بالعالم أجمع هذه الأيام.واستقبلت المدرسة الطلاب بحالة من الإجراءات الاحترازية ووزعتهم بانتظام داخل الفصول لتأدية امتحاناتهم، والتزم الطلاب والمراقبين بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.وقرر وزير التربية والتعليم اعتماد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 بعد الإعلان عن طريقة الامتحانات وضوابط الامتحانات والمواصفات الجديدة بالتزامن مع تفشي وباء كورونا.