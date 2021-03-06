«الكهرباء»: سعيد زين العابدين رئيسا لمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا

قرر مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تعيين المهندس سعيد زين العابدين، رئيس قطاع الخطوط بمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا، رئيسا للمنطقة.يذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالي، تقوم بتنفيذ خطة استثمارية بمبلغ 132 مليار جنيه تستهدف تحقيق عدد من المؤشرات للإحلال والتجديد والتوسع ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 12 مليار جنيه، لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.وقالت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة، في تصريحات صحفية سابقة، إن العمل بالشركة يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات حيث من المستهدف أن يرتفع الحمل الأقصى ليصل إلى 32600 ميجاوات بنسبة زيادة 1.87% قدرها 600 ميجاوات عن المتوقع وقد بلغ الحمل الأقصى الفعلى 31400 ميجاوات ومن المتوقع انخفاض نسبة الفقد في الطاقة من 4.07% إلى 3.82% في العام الحالى وإلى 3.8% للعام المقبل، عن طريق الاستمرار في إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلًا من 132 ك.ف وإعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات والاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالى وقيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج.