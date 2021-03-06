التحفظ على 3 أطنان مخللات فاسدة بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 3 طن مخللات فاسدة داخل مصنع بدون ترخيص قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيق بتهمة الغش التجاري.وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص" لحيازته كمية من المخللات غير صالحة للاستخدام تضاف إليها مواد كيماوية في التصنيع.وعلى الفور تم مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر على 3.3 طن "مخللات" معبأة داخل براميل وعبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، و200 كيلو جرام "صودا كاوية" يتم استخدامها فى التصنيع، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.