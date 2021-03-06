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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«مريدو الصوفية» يشدون الرحال للقاهرة للمشاركة في مولد السيدة زينب

السبت 06/مارس/2021 - 09:09 ص
الطرق الصوفية
الطرق الصوفية
كتب : عمرو رشدى
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أعلن مريدو وأتباع الطرق الصوفية بمحافظات مصر، المشاركة في مولد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها، وكانت الطريقة الرفاعية بالقليوبية أول الطرق الصوفية التي أعلنت شد الرحال إلي مولد أم العواجز، وتحتفل "الصوفية" بالليلة الختامية للمولد يوم الثلاثاء المقبل.

وكشف مريدو الرفاعية عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن بدء تجهيزاتهم الخاصة بالمولد الزينبي، باستئجار الساحات والشقق التي سيتم فيها استضافة المريدين القادمين من صعيد مصر، بالإضافة إلى كبار المنشدين الذين سيشاركون في إحياء هذه الليالي التي كانت قد توقفت فترة كبيرة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قال الدكتور سيد مندور، نائب الطريقة السمانية، أن مريدي الطرق سينظمون احتفالاتهم حول المسجد الزيني في مقرات وساحات الطرق الصوفية، وسيتم اتخاذ كافة التدابير الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح "مندور" أن حب آل بيت النبي أقوى من أي شيء، ونحن متيقنون أن الله سيحفظ أحباب آل البيت من هذا الفيروس، وذلك لأن بركات أهل المدد معروفة للجميع.

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