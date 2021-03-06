بدء امتحان الفلسفة والمنطق بدمياط

انطلقت منذ قليل، امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الأول الثانوي بمدارس محافظة دمياط.وتابع "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير الامتحانات في عدد من مدارس إدارة دمياط التعليمية، شملت أعمال اللجان والعملية الامتحانية ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للطلاب والمعلمين.