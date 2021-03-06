النيابة تستمع لأقوال سائق السيارة النقل بحادث الكريمات

تواصل النيابةالعامة التحقيقات في حادث وفاة 18 وإصابة 5 بطريق الكريمات، مساء أمس الجمعة.وتستمع النيابة لسائق السيارة النقل المتسببه في الحادث، للوقوف على ملابسات الحادث وكيفية وقوعه.وانتقل فريق من النيابة إلى مستشفيات العياط وأطفيح وبني سويف لمناظرة جثامين المتوفين وسؤال المصابين.كما عاينت النيابة مسرح الحادث صَدْم سيارةِ نقلٍ حافلةً (ميكروباص) بطريق الكريمات اتجاه القاهرة الصعيد.