بدء امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الأول الثانوي

بدأ طلاب الصف الأول الثانوي، منذ قليل، أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق، بالفترة الأولى، عبر أجهزة التابلت إلكترونيا، بلجان معقمة بالمدارس، بسبب انتشار فيروس كورونا.وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.