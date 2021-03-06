«الزراعة» تنظم دورة تدريبية حول خسائر الحشائش للإنتاج الزراعي غدا

ينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش بوزارة الزراعة غدا الأحد، دورة تدريبية تحت عنوان "الخسائر التي تحدثها الحشائش للإنتاج الزراعي وكيفية مكافحتها" وتستمر لمدة 4 أيام بمقر المعمل المركزي لبحوث الحشائش بالجيزة بمشاركة أساتذة من المعمل مع الأخذ بجميع الإجراءات الاحترازية الخاصة للوقاية من فيروس كورونا.وقال الدكتور عبده عبيد إسماعيل، مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش، إن هذه الدورة تأتي ضمن خطة المعمل خلال الموسم 2020-2021 وتمثل أهمية كبيرة للمتخصصين والمهتمين بمجال الحشائش، حيث تستهدف التعرف على الحشائش المنتشرة فى المحاصيل المختلفة وكيفية إدارتها والاعتبارات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش.