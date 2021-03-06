جامعة الإسكندرية تحقق ترتيبا متقدما فيصنيف «QS البريطاني»

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة حققت تقدمًا في نتيجة تصنيف الجامعات Quacquarelli Symonds" QS" البريطاني بالتخصصات لعام 2021، حيث جاءت في المرتبة 293 على مستوى الجامعات العالمية في التخصص العام "العلوم الهندسية والتكنولوجية".وأوضح أن تفاصيل ترتيب هذا التخصص جاءت على النحو التالي:في هندسة البترول شغلت المدى (51 – 100) عالميًا والجامعة الثانية محليًا، وفي الهندسة المدنية والإنشاءات شغلت (151 – 200)، وفي مجال الهندسة الكهربية والإلكترونيات شغلت (251 – 300)، وفي الهندسة الميكانيكية شغلت (301 – 350) وفي الهندسة الكيميائية شغلت(351 – 400)، وأخيرًا في هندسة علوم الحاسب والمعلوماتية شغلت (401 – 500) عالميًا.كما أعلن «قنصوه» أن الجامعة جاءت في الترتيب (401 – 450) على مستوى الجامعات العالمية في التخصص العام "علوم الحياة والعلوم الطبية".وتفاصيل ترتيب هذا التخصص كانت كالتالي:في علوم الصيدلة شغلت المرتبة (151 – 200) عالميًا، وفي العلوم الزراعية والغابات شغلت (201 – 250) والأولى على مستوى الجامعات المحلية، وفي العلوم البيولوجية شغلت(451 – 500).ولفت رئيس الجامعة أن تصنيف الجامعات العالمي QS بالتخصصات، يهدف إلى مساعدة الطلاب الراغبين في معرفة المدارس العالمية المتميزة في التخصصات الرائدة على مستوى جامعات العالم، موضحًا أن عدد التخصصات بلغ 51 تخصص فرعي.وأشار إلى أن التصنيف يعتمد في تقييمه على أربع مكونات هي السمعة الأكاديمية والتى تتم بناءً على استطلاع أراء الخبراء في الجامعات والهيئات البحثية العالمية حيث تم أستطلاع أراء 100 ألف خبير أكاديمي عالمي، وسمعة أصحاب الشركات والأعمال الخريجين وبلغ عدد ردود الاستطلاعات 50 ألف من متخصصين عالميين، والاستشهادات البحثية لكل بحث علمي منشور في منصة "Scopus" العالمية، وأخيرًا مؤشر هرش المستخدم كمؤشر للإنتاجية وتأثير البحث المنشور للباحث.وأضاف «قنصوة» أن إدارة الجامعة مهتمة بإدراج جامعة الإسكندرية في أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة لما في ذلك من أهمية لخريجي الجامعة المصنفة عالميًا، ليمكنوا من الحصول على وظائف متميزة في سوق العمل نظرًا للسمعة الطيبة للجامعة، ووضع معلومات مفيدة عن إمكانيات الجامعات التعليمية والبحثية وخدماتها التي تقدمها للمجتمع على موقع التصنيف.