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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع الإشغالات والأفران المخالفة في سوق السمك بدمياط (صور)

السبت 06/مارس/2021 - 08:53 ص
حملة مكبرة
حملة مكبرة
حسام فهمي
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تحركت حملة مكبرة برئاسة حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، والعميد أشرف الصعيدى مدير شرطة المرافق، ومحمد الدالى مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، استهدفت رفع الإشغالات بسوق السمك بمدينة دمياط.

تمكنت الحملة من إزالة كافة التعديات على الطريق ورفع الإشغالات والتند والأفران المخالفة للاشتراطات البيئية، كما تم توجيه إنذارات للمخالفين بعدم تكرار تلك المخالفات وإلا سيتم تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك.

كما تم التنبيه بعدم صرف المخلفات الصلبة ببلوعات الصرف بالمنطقة حتى لا تتعرض للانسداد.
رفع الإشغالات والأفران المخالفة في سوق السمك بدمياط (صور)
رفع الإشغالات والأفران المخالفة في سوق السمك بدمياط (صور)
رفع الإشغالات والأفران المخالفة في سوق السمك بدمياط (صور)
رفع الإشغالات والأفران المخالفة في سوق السمك بدمياط (صور)
رفع الإشغالات والأفران المخالفة في سوق السمك بدمياط (صور)
رفع الإشغالات والأفران المخالفة في سوق السمك بدمياط (صور)
رفع الإشغالات والأفران المخالفة في سوق السمك بدمياط (صور)
رفع الإشغالات والأفران المخالفة في سوق السمك بدمياط (صور)

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