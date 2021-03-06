الصحف تبرز حرص السيسي بتأكيد دور الصعيد وتعزيز الدولة بانتمائها لإفريقيا

أبرزت صحف القاهرة اليوم السبت، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تأكيد أن الصعيد بأنها جزء عزيز على المصريين، وأيضا تعزيز الدولة بانتمائها الإفريقي وارتباطها بدول القارة بعلاقات تاريخية.قالت صحيفة (الجمهورية) إن مصر تعتز دوما بانتمائها للقارة الإفريقية وتربطها بدول القارة علاقات تاريخية عميقة وعريقة ولا تتوانى أبدا في دعم التعاون المشترك والمصالح المتبادلة، وإتاحة الخبرات المصرية في كل المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والإنشاءات والطرق لجميع بلدان القارة الإفريقية.وأضافت الصحيفة- في افتتاحياتها بعنوان (علاقات تاريخية)- إن في هذا الإطار جاءت المحادثات المصرية مع غينيا بيساو وتعزيز التعاون الثنائي على جميع الأصعدة؛ لدعم جهود التنمية بها خاصة التبادل التجاري والاستثمار وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى استقبال الكوادر الغينية؛ للمشاركة في برنامج بناء القدرات والدعم الفني والمعاونة في تقديم كل الدعم لترسيخ الاستقرار في غينيا بيساو ودعمها في مختلف المحافل القارية والدولية، وذلك في إطار حرص مصر على إرساء دعائم الاستقرار والأمن وتعزيز مسار التنمية في هذا البلد الشقيق.وأشارت إلى أن جهود مصر لا تتوقف من أجل أمن واستقرار القارة الإفريقية بأسرها وإنهاء كافة النزاعات في بعض الدول بصورة سلمية وسياسية والحفاظ على وحدة وسلامة الشعوب، وتسخير كل الإمكانات المتاحة من أجل تنمية ورخاء الشعوب وأمنها واستقرارها.وأوضحت الصحيفة أن في هذا الصدد تأتي الجهود المصرية المستمرة للعمل على حماية دول وشعوب القارة الإفريقية من جائحة كورونا، والتداعيات السلبية جراء انتشار فيروس (كوفيد -۱۹) على النواحي الاقتصادية والاجتماعية.قالت صحيفة (الأهرام) إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسئولية حرص على تأكيد حقيقة أن الصعيد جزء منا عزيز علينا جميعا، ولا يمكن أبدا استمرار إسقاطه من خطط التنمية المتوالية في مصر، وبالفعل شهدت السنوات القليلة الماضية حركة إعمار واستثمارات جبارة فى محافظات الوجه القبلى كافة، لدرجة أن من زاروا تلك المحافظات حديثا سيؤكدون لك أنك لن تعرف هذه المحافظات، وتلك المدن الجنوبية بسبب التغيير المذهل الذى حدث بها.وأضافت الصحيفة- في افتتاحياتها بعنوان (الصعيد في دائرة الاهتمام)- إن هذا التغيير لم يقتصر على شكل الطرق والأبنية فحسب، وإنما تمدد ليشمل الخدمات بمختلف أنواعها، من ماء وكهرباء وصرف صحي وتعليم وصحة، وصولا إلى المشروعات الإنتاجية والاستثمارية العملاقة التي تستوعب ملايين الأيدي العاملة.وأشارت إلى أن إجمالي ما تم توجيهه من استثمارات حكومية خلال الفترة من 2018 إلى 2021 بلغ نحو 104 مليارات جنيه، وهو رقم لم يعرفه الصعيد من قبل، وقد حصلت أسيوط وحدها على نحو 7 مليارات جنيه، والأقصر 2.8 مليار، والفيوم 2.9 مليار، والمنيا 4 مليارات، وهكذا في بقية المحافظات.وأوضحت الصحيفة أن تحقيق التنمية المستدامة الشاملة في الصعيد لن تقتصر فوائده على الصعيد فقط، بل سوف تمتد ثماره إلى كل أبناء الأمة المصرية، لأن التنمية تشبه الأواني المستطرقة ما إن تصل إلى جزء حتى تمتد لتصل إلى كل أجزاء الجسد المصرى.وتابعت أن الصعيد، عبر تاريخه الطويل، قدم لمصر مئات آلاف النوابغ في جميع مجالات الإبداع، الأدبي والعلمي والفني والسياسي والاقتصادي وغيرها، وبالتالي فإن توسيع عمليات التنمية في الصعيد سوف يضمن تزويدنا بمئات الآلاف الأخرى من الكوادر النابهة التي تشارك مع غيرها في إعادة بناء هذا الوطن العزيز (مصر).