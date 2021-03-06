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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أسقف طما يترأس القداس الإلهي بدير الأنبا بيشوي

السبت 06/مارس/2021 - 08:38 ص
الأنبا إسحق، أسقف
الأنبا إسحق، أسقف طما
مونيكا جرجس
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ترأس الأنبا إسحق، أسقف طما، اليوم، صلاة القداس الإلهي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، ويأتي ذلك على هامش مشاركته في اجتماعات المجمع المقدس، واستعداد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم لرسامة كهنة جدد.

جدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تبدأ الصوم الكبير، الاثنين 8 مارس الجاري ويمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور، والصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفيًا بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.

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