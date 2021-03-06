1714 إصابة جديدة بكورونا في باكستان

سجلت باكستان 1714 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 588 ألفا و728 حالة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية- حسبما ذكرت صحيفة "اكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم السبت- بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 38 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و166 حالة وفاة.وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 558 ألفا و728 شخصا، ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 17 ألفا و352 شخصا.