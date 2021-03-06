بدء توافد طلاب «أولى ثانوي» لأداء امتحاني الفيزياء والفلسفة

بدأ توافد طلاب الصف الأول الثانوي، على لجانهم الامتحانية، لأداء امتحان مادتي الفيزياء والفلسفة والمنطق، عبر أجهزة التابلت إلكترونيا، بلجان معقمة بالمدارس، بسبب انتشار فيروس كورونا.وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.