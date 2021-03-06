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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مظاهرات نسائية تجتاح تركيا تقبل «يوم المرأة»

السبت 06/مارس/2021 - 07:50 ص
مظاهرات نسائية تجتاح
مظاهرات نسائية تجتاح تركيا
أمينة ذكى
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نظمت مجموعة حقوق المرأة التركية "KCDP"، مظاهرات في عدة مقاطعات في جميع أنحاء تركيا أمس الجمعة، قبل الاحتجاجات واسعة النطاق المخطط لها ليوم المرأة العالمي.

واجتمعت مجموعة "KCDP" والجمعيات النسائية في 10 مقاطعات، بما في ذلك إسطنبول والعاصمة أنقرة، بالإضافة إلى إزمير وإسكي شهير ومانيسا وأوردو وقيصري ومارماريس وتوكات وكاستامونو، حيث ركزت مظاهرات يوم الجمعة على الاحتجاج ضد تخفيف الأحكام والإفلات من العقاب على جرائم قتل النساء، فضلا عن الوفيات المشبوهة التي لم تضاف إلى العدد الإجمالي للنساء المقتولات في البلاد.

وقالت الأمين العام للمنظمة فيدان أتاسليم: "ما زلنا نحارب الكراهية، وهم يقولون بأن جرائم قتل النساء آخذة في الانخفاض"، وتابعت: "أولئك الذين لا يريدون سماع النساء عندما يصرخون لا يمكنهم التحدث عن تراجع قتل النساء."

وأضافت أتاسليم، أن الحركة النسائية في تركيا كانت القوة الدافعة وراء الوعود التي قطعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مر السنين لتحسين الإطار القانوني لحقوق المرأة.

وتحتفظ مجموعات المناصرة النسوية بإحصائيات للنساء المقتولات بأنفسهن، لأن وزارتي الداخلية والأسرة ليس لديهما سجلات عامة في هذا الشأن، مثل مبادرة "أنيت ساياش"، وهي مبادرة تحتفظ بسجل لقتل النساء منذ عام 2008، حيث سجلت 408 جرائم قتل في عام 2020.

وقالت ميليك أوندر من (KCDP)، إن 171 امرأة أخرى توفيت في ظروف مريبة العام الماضي، وتابعت، أن العنف الأسري زاد في ظل جائحة كورونا العام الماضي، بينما انخفضت جميع الجرائم الأخرى.

كما يخطط الحزب الشيوعي الكوري الجنوبي لتنظيم احتجاجات في الشوارع يوم 8 مارس في 28 مقاطعة.

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