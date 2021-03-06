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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يبني قصرًا رئاسيًا في شمال قبرص بـ14 مليون ليرة

السبت 06/مارس/2021 - 07:44 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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كشف موقع "أحوال تركية" عن تفاصيل اتفاقية التعاون الاقتصادي والنقدي التي وقعتها تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، والتي بموجبها سوف تستثمر 14 مليون ليرة لبناء قصر رئاسي جديد في شمال قبرص، ومن المقرر الانتهاء من المشروع في عام 2021.

يأتي هذا فيما وقع نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي ورئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية ارسان سانر اتفاقية تعاون اقتصادي ونقدي موجه نحو الاستثمار في أنقرة يوم الأربعاء الماضي.

وفي الانتخابات الرئاسية في أكتوبر، دعمت الحكومة التركية ترشيح إرسين تتار، كما تم انتخاب تتار كزعيم جديد لجمهورية شمال قبرص التركية، ليحل محل الرئيس السابق مصطفى أكينجي الذي كان على خلاف مع الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن تعليقاته بشأن العلاقات الثنائية.

بينما كان أكينجي يؤيد اتحادًا فيدراليًا ثنائي الطائفتين وثنائي المناطق في عملية إعادة توحيد الجزيرة المقسمة، فإن تتار وتركيا متحدتان حول فكرة حل الدولتين، والتي كانت أيضًا موضع خلاف بين تركيا والحكومة السابقة.

وبعد انتخاب تتار، أشار أردوغان إلى بناء قصر رئاسي جديد لتتار، في زيارته في نوفمبر إلى جمهورية شمال قبرص التركية.

تم تقسيم قبرص منذ الغزو التركي الذي دفعه انقلاب القبارصة اليونانيين بهدف توحيد الجزيرة مع اليونان في عام 1974.

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