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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير بريطاني: المناهج الدراسية التركية تدعو للتطرف

السبت 06/مارس/2021 - 07:38 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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أظهرت دراسة حديثة أعدتها مؤسسة هنري جاكسون البحثية في بريطانيا، أن المناهج الدراسية في تركيا أصبحت متطرفة، وفقا لما نقله موقع أحوال تركية.

ووفقا للدراسة، فقد أدخلت الحكومة الجهاد والقتال في الكتب المدرسية، وتم تمجيد الجهاد، وفقا لتقرير هنري جاكسون والذي يبحث ويكشف عدم التسامح في الكتب المدرسية.. ووفقا للدراسة فإن المناهج الدراسية في تركيا تصور الإسلام على أنه مسألة سياسية ضخمة، مع استخدام العلم والتكنولوجيا لتحقيق أهدافه".

وجاء في البيان أن "المناهج الدراسية التركية تتبنى بالفعل موقفا معاديا لأمريكا، بينما تظهر تعاطفا مع دوافع داعش والقاعدة، بينما تظل مناهضا قويا لحزب العمال الكردستاني".

يأتي هذا فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من قبل إن حكومته محافظة لكنها ديمقراطية ومتسامحة مع الأديان الأخرى، ولكن في السنوات الأخيرة، جمع بين خطابه الناري المؤيد للإسلام السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان وقمع المعارضة السياسية، مما أدى إلى دق ناقوس الخطر بين جماعات حقوق الإنسان وحلفاء تركيا الموالين للغرب.

وقال تقرير المنظمة البريطانية: "هناك تركيز على مفاهيم مثل 'الهيمنة التركية على العالم' أو العثمانية مثالية للنظام العالمي، وتتجاهل الكتب المدرسية إلى حد كبير الهوية والاحتياجات الثقافية للأقلية الكردية الكبيرة في تركيا، فضلا عن تجاهل العلويين وهم طائفة ليست بالصغيرة في تركيا.

كما قال التقرير: "تم إهمال البرامج الاختيارية مثل اللغة الكردية واستبدالها إلى حد كبير بدورات دينية "اختيارية"، والتي غالبًا ما تكون إلزامية في الممارسة العملية"، كما تحتوي المناهج الدراسية على رسائل خفية مناهضة للديمقراطية، تصف الحلفاء السياسيين السابقين بالإرهابيين وتشير إلى أن النشاط المدني، مثل احتجاجات حديقة جيزي عام 2013، "يتم التلاعب به من قبل قوى رأسمالية وأجنبية مشبوهة، كما "تم إدخال بعض المشاعر المعادية للمسيحية واليهودية، وفي كلتا الحالتين يتم استخدام الكفار المهينين بدلا من المصطلح التقليدي "أهل الكتاب".

وخلصت الدراسة إلى أن الدراسات الدينية في المناهج يتم تحسينها بشكل كبير من خلال مدارس الإمام الخطيب المهنية والدينية ونظام الدورات "الاختيارية الإلزامية"، كما تمت إزالة نظرية التطور.

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