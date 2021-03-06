ولاية أريزونا الأمريكية تنهى إجراءات الإغلاق الكامل بسبب كورونا

أعلنت ولاية أريزونا الأمريكية إنهاء إجراءات الإغلاق الذي فرضته بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وعودة طبيعة الأنشطة التجارية والفعاليات إلى ما قبل الجائحة، حسب ما ذكرت شبكة «أي بي سي» الأمريكية.وذكر حاكم الولاية، دوج دوسي، في بيان له، أن ولاية أريزونا ستعيد فتح جميع الشركات بقدرة 100 في المائة.وأضاف: «لقد تعلمنا الكثير خلال العام الماضي، وقامت شركاتنا بعمل رائع استجابة لهذا الوباء وبطريقة آمنة ومسؤولة، مضيفا وسوف نتذكر دائما التضحية التي قدمتها تلك الشركات وموظفوها أيضا إضافة إلى وعيهم للحد من تفشي الفيروس».وفي الأسبوع الماضي، أعلن عدد من المناطق في الولايات الأمريكية تخفيف القيود التي فرضت بسبب الجائحة بعد انخفاض أعداد الإصابات.وكانت قد أعلنت ولاية كونيتيكت إنهاء إجراءات الإغلاق يوم الخميس الماضي، ورفع الطاقة الاستيعابية للمطاعم ومحلات التجزئة والمكتبات ومرافق الخدمات علامة.