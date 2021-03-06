أمريكا تعتقل ١٠٠ ألف شخص على الحدود الشهر الماضى

كشفت مصادر أمريكية أن مسؤولي الحدود في الولايات المتحدة اعتقلوا واحتجزوا 100 ألف شخص خلال شهر فبراير الماضي، بحسب ما ذكرت رويترز.فيما دافعت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، الجمعة، عن سياسة الهجرة التي تتبعها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في ظل تزايد انتقادات الجمهوريين، بمن فيهم الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي قال إن خطاب بايدن وسياساته حفزت زيادة الهجرة على الحدود الجنوبية.ووفقا لما ذكره مصدران مطلعان، فقد تمت عمليات الاعتقال والاحتجاز على الحدود الأميركية المكسيكية خلال شهر فبراير، مشيرين إلى أن هذا العدد من المعتقلين هو أعلى معدل لعدد من تم اعتقالهم خلال شهر فبراير منذ العام 2006.وتظهر الأرقام مدى الزيادة المتصاعدة للمهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الجنوبية الغربية مع سعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التراجع عن بعض سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب التي كانت تفرض قيودا على الهجرة.ويمثل عدد المهاجرين المحتجزين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في فبراير زيادة كبيرة بالمقارنة مع عدد المهاجرين الذين تم احتجازهم في يناير وبلغ 78 ألف مهاجر.