بعد ضغوط لدعمه الاخوان.. استقالة رئيس «ديتيب» التركية بألمانيا

استقال رئيس جمعية إسلامية تركية ذات نفوذ في ألمانيا وهي "مؤسسة ديتيب" من منصبه بعد ضغوط، وذلك على خلفية دعمه لجماعة الإخوان وجماعات الإسلام السياسي فضلا عن معاداة السامية، وفقا لما نقلته صحيفة الجمينر الأمريكية.و استقال مصطفى كسكين، رئيس فرع ديتيب، في مدينة جوتنجن الالمانية، بعد أن كشفت منظمة دي فالكن، وهي منظمة شبابية اشتراكية، منشوراته المحرضة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.و قالت "دي فالكن" في منشور لها على موقعها على الإنترنت إنها "شعرت بالفزع عندما اكتشف أن مصطفى كسكين، رئيس المجتمع الإسلامي التركي في جوتنجن، ينشر رسائل كراهية على تطبيق واتس أب وفيسبوك ويحرض ضد الأكراد والأرمن، ويشير بشكل إيجابي إلى الحركات الإسلامية مثل الإخوان المسلمين ".واشارت المجموعة إلى أن "الملف الشخصي الحالي لـ "كيسكين" على "واتس اب" يعرض صورة تصور دونالد ترامب وجو بايدن على أنهما الدمى" القديمة "و" الجديدة "، على التوالي، للمصرفيين الاستثماريين.واعتبرت المجموعة أن منشورات "كيسكين" تعكس تعاطفه مع القومية التركية المتطرفة والإسلام السياسي، مؤكدة أن "نشر رسائل الكراهية ونظريات المؤامرة من قبل زعيم مجتمعي في جوتنجن، لا يمكن ولا يجب قبولها ببساطة"، بينما نفى "كسكين" بشدة هذه الاتهامات وتعهد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الجماعة اليسارية.يذكر أن "ديتيب هي فرع لمنظمة ديانت (الاتحاد التركي الإسلامي لمعهد الدين)، وتعد أكبر منظمة إسلامية جامعة في ألمانيا، وتضم أكثر من 900 مسجد ويقع مقرها في كولونيا، وهدفها المعلن هو مساعدة المسلمين في ممارسة عقيدتهم إلى جانب اندماجهم في المجتمع لالماني.