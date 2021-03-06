تحقيق استقصائى يكشف تورط فيسبوك فى حجب صفحات الأكراد للتستر على جرائم تركيا

كشف موقع "بروبوبليكا" المتخصص في الصحافة الإستقصائية، وموقعه الأساس مدينة نيويورك الأميركية، في تقرير موسع شارك في إعداده جاك غيلوم وجاستين إليوت، تحدث فيه عن انحياز الموقع لمطالبة تركية بحجب صفحة أغلبها من الأكراد، لإسكات عدو لتركيا لمنع تراجع أعمال الشركة وسط حملة عسكرية تركية عام 2018.ويظهر التقرير، أنه كان هناك تعاون بين إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والحكومة التركية عام 2018، عندما شنت الأخيرة هجومًا على الأراضي السورية في مواجهة "قوات سوريا الديمقراطية"، حيث تشكلت وحدات حماية الشعب (YPG) العمود الفقري لهذه القوات، هذا التعاون بدا واضحًا عندما بدأ "فيسبوك" بحذف منشوات وحدات حماية الشعب التي تنتقد الهجوم التركي على منطقة شمال غربي سوريا.وكانت تركيا طالبت موقع "فيسبوك"، بحظر منشورات هذه الوحدة، وهي قوات من الأقليات الكردية استهدفتها حكومة الأولى في هجومها، حيث واجه كبار المسؤولين التنفيذيين في "فيسبوك" معضلة سياسية.من جانبه أبلغ موقع "فيسبوك" عن نحو 15300 طلب حكومي حول العالم لقيود المحتوى خلال النصف الأول من عام 2018.جاء 1600 طلب من تركيا خلال تلك الفترة، كما تظهر بيانات الشركة، وهو ما يمثل نحو 10 في المئة من الطلبات على مستوى العالم، في منشور موجز قال "فيسبوك" "إنه قيد الوصول إلى 1600 عنصر استجابة لطلبات من منظم الاتصالات التركي والمحاكم والوكالات الأخرى، "التي تغطي مجموعة من الجرائم بما في ذلك انتهاكات الحقوق الشخصية والخصوصية الشخصية والتشهير بالرئيس التركي الأول مصطفى كمال أتاتورك، والقوانين المتعلقة بالبيع غير المصرح به للسلع الخاضعة للرقابة".وتشير الإيداعات التنظيمية إلى أن قطع الإيرادات من تركيا قد يضر "فيسبوك" ماليًا، ويضيف "فيسبوك" الإيرادات من تركيا وروسيا في أرقام المكاسب القادمة من أوروبا بشكل عام، وقد أبلغت الشركة عن زيادة بنسبة 34 في المئة للقارة في الإيرادات السنوية لكل مستخدم، وفقًا لتقريرها السنوي لعام 2019 المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.