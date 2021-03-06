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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كازاخستان تسجل 832 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

السبت 06/مارس/2021 - 07:01 ص
كورونا في كازاخستان
كورونا في كازاخستان
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سجلت كازاخستان 832 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 217 ألفا و299 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية- في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" المحلية، اليوم السبت- أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 742 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 201 ألفا و182 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج من الفيروس التاجي يبلغ حتى الآن 18 ألفًا و882 شخصًا، منهم 50 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي.

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