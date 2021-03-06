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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

السبت 06/مارس/2021 - 06:55 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل البر الرئيسي 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخامس من مارس، مقارنة بـ9 حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى 23 بعد أن كانت 12 حالة في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 89962 حالة، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

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