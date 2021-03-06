وفاة أكبر معمر فى كرواتيا عن عمر يناهز 109 أعوام

توفي جوسيب كرسول أكبر معمر في كرواتيا وأحد المحاربين القدامي في الحرب العالمية الثانية عن عمر يناهز 109 أعوام.وتوفي الجندي السابق بمشاة البحرية الأمريكي خلال الليل في مسقط رأسه في بلدة سيلتشي الساحلية على البحر الأدرياتيكي (40 كيلومترا) جنوب شرق رييكا، حسبما ذكرت بوابة الأخبار "أنديكس دوت أتش أر".وكان كرسول بحارا قبل الحرب العالمية الثانية، وعندما دخلت الولايات المتحدة الحرب، تطوع للخدمة في القوات الأمريكية.وبصفته أحد أفراد مشاة البحرية، فقد نجا من معركة جزيرة "إيو جيما" في المحيط الهادئ بين الفترة من 19 وحتى 26 مارس.1945وبعد الحرب حصل على الجنسية الأمريكية وعاش في سان فرانسيسكو حيث عمل مهندس اتصالات وقبل عشر سنوات، عاد إلى وطنه كرواتيا.