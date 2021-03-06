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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

وفاة أكبر معمر فى كرواتيا عن عمر يناهز 109 أعوام

السبت 06/مارس/2021 - 06:50 ص
وفاة أكبر معمر فى
وفاة أكبر معمر فى كرواتيا
وكالات
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توفي جوسيب كرسول أكبر معمر في كرواتيا وأحد المحاربين القدامي في الحرب العالمية الثانية عن عمر يناهز 109 أعوام.

وتوفي الجندي السابق بمشاة البحرية الأمريكي خلال الليل في مسقط رأسه في بلدة سيلتشي الساحلية على البحر الأدرياتيكي (40 كيلومترا) جنوب شرق رييكا، حسبما ذكرت بوابة الأخبار "أنديكس دوت أتش أر".

وكان كرسول بحارا قبل الحرب العالمية الثانية، وعندما دخلت الولايات المتحدة الحرب، تطوع للخدمة في القوات الأمريكية.

وبصفته أحد أفراد مشاة البحرية، فقد نجا من معركة جزيرة "إيو جيما" في المحيط الهادئ بين الفترة من 19 وحتى 26 مارس.1945

وبعد الحرب حصل على الجنسية الأمريكية وعاش في سان فرانسيسكو حيث عمل مهندس اتصالات وقبل عشر سنوات، عاد إلى وطنه كرواتيا.

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