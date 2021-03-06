رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ديزنى لاند تستأنف نشاطها فى أبريل

السبت 06/مارس/2021 - 07:49 ص
ديزنى لاند
ديزنى لاند
وكالات
طباعة
أعطى مسؤولو الصحة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الضوء الأخضر لديزني لاند التابعة لوالت ديزني وغيرها من المتنزهات الترفيهية لاستئناف نشاطها بطاقة محدودة ابتداء من أول أبريل نيسان بعد إغلاق دام نحو عام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قالت وزارة الصحة بكاليفورنيا إن السعة ستكون قاصرة على ما يتراوح بين 20 في المئة و30 في المئة.

وقال كين بوتروك، رئيس منتجع ديزني لاند، في بيان إن القرار يعني "إعادة آلاف الأشخاص إلى العمل ومساعدة الأعمال التجارية المجاورة ومجتمعنا بأكمله".

موضوعات متعلقة

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

«شائعة لا أساس لها».. «التعليم» تحسم أزمة امتحان الشهادة الإعدادية بالقاهرة

صور جديدة لحادث طريق الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

حقيقة تسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

الصور

image description

مصرع مسن من أسيوط وزوجته وشقيقيه ونجلته و3 من أحفاده فى حادث الكريمات

image description

«كرداسة رانرز».. هيا نركض في الأرياف (صور)

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

image description

استكمال أعمال رصف وتأهيل الشوارع والطرق بمركز القوصية

image description

طلاب ومعلمو المدارس الفنية يطلقون حملة لتجميل كورنيش أسيوط

الأكثر قراءة

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

النيابة العامة تحقق فى وفاة 18 شخصا بحادث الكريمات

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-3-2021

ديزنى لاند تستأنف نشاطها فى أبريل

وفاة أكبر معمر فى كرواتيا عن عمر يناهز 109 أعوام

سائح يابانى يتوجه للمحطة الفضائية الدولية على متن صاروخ «سويوز» فى ديسمبر

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

الجمعة.. روائع التراث فى أمسية فنية بقبة الغورى

كيف تتخلصين من الضغوط النفسية بعد الطلاق؟.. ندوة للنساء فقط

صدور الجزء الأول من الأعمال الشعرية الكاملة لـ خورخى لويس بورخيس

«الهندسة والديكور للجميع».. ندوة عامة بمكتبة مصر الجديدة