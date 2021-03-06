ديزنى لاند تستأنف نشاطها فى أبريل

أعطى مسؤولو الصحة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الضوء الأخضر لديزني لاند التابعة لوالت ديزني وغيرها من المتنزهات الترفيهية لاستئناف نشاطها بطاقة محدودة ابتداء من أول أبريل نيسان بعد إغلاق دام نحو عام بسبب جائحة فيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قالت وزارة الصحة بكاليفورنيا إن السعة ستكون قاصرة على ما يتراوح بين 20 في المئة و30 في المئة.وقال كين بوتروك، رئيس منتجع ديزني لاند، في بيان إن القرار يعني "إعادة آلاف الأشخاص إلى العمل ومساعدة الأعمال التجارية المجاورة ومجتمعنا بأكمله".