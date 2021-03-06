رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: إصابة طفل ومدنى نتيجة سقوط شظايا بعد اعتراض طائرات حوثية

السبت 06/مارس/2021 - 06:47 ص
إصابة طفل ومدنى نتيجة
إصابة طفل ومدنى نتيجة سقوط شظايا
وكالات
طباعة
أعلن الدفاع المدني في منطقة عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية إصابة طفل وأحد المدنيين نتيجة سقوط وتناثر شظايا اعتراض طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية بمحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، قوله إن "الدفاع المدني تلقى مساء الجمعة عددًا من البلاغات عن سقوط وتناثر شظايا في عدد من المناطق السكنية بمحافظتي (خميس مشيط وأحد رفيدة) نتيجة عمليات اعتراض طائرات من دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة".

وأشار الى ان "هذا العمل الإرهابي نتج عنه إصابة طفل يبلغ من العمر (10) أعوام، تمت معالجته عن طريق فرقة الهلال الأحمر السعودي، إضافة إلى إصابة أحد المدنيين (مواطن سعودي) أثناء قيادته مركبته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة".

كما اعلن النقيب محمد بن عبده السيد "تضرر عدد من المنازل بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة".

وكان التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، أعلن في وقت سابق ارتفاع عدد الطائرات الحوثية المفخخة التي اطلقت تجاه المملكة وتم تدميرها خلال الـ 24 ساعة الماضية الى 6 طائرات.

موضوعات متعلقة

ضبط خادمة سرقت سيارة شقيقة الفنانة روبي بالقاهرة

الاتحاد التركي لكرة القدم يعاقب مصطفى محمد

ما حكم أخذ لقاح كورونا فى نهار رمضان؟.. الأزهر والإفتاء تجيبان لـ«الدستور»

صور جديدة لحادث طريق الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

الصور

image description

مصرع مسن من أسيوط وزوجته وشقيقيه ونجلته و3 من أحفاده فى حادث الكريمات

image description

«كرداسة رانرز».. هيا نركض في الأرياف (صور)

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

image description

استكمال أعمال رصف وتأهيل الشوارع والطرق بمركز القوصية

image description

طلاب ومعلمو المدارس الفنية يطلقون حملة لتجميل كورنيش أسيوط

الأكثر قراءة

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

النيابة العامة تحقق فى وفاة 18 شخصا بحادث الكريمات

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

وفاة أكبر معمر فى كرواتيا عن عمر يناهز 109 أعوام

سائح يابانى يتوجه للمحطة الفضائية الدولية على متن صاروخ «سويوز» فى ديسمبر

فوز فالنسيا على فياريال بهدفين مقابل هدف فى الدورى الإسبانى

شالكه يتعادل مع ماينز بدون أهداف فى الدورى الألمانى لكرة القدم

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

الجمعة.. روائع التراث فى أمسية فنية بقبة الغورى

كيف تتخلصين من الضغوط النفسية بعد الطلاق؟.. ندوة للنساء فقط

صدور الجزء الأول من الأعمال الشعرية الكاملة لـ خورخى لويس بورخيس

«الهندسة والديكور للجميع».. ندوة عامة بمكتبة مصر الجديدة