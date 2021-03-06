المبعوث الأمريكى الخاص بأفغانستان يقترح تنظيم مؤتمر يستهدف حكومة مؤقتة

اقترح زلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان تنظيم مؤتمر يضم قادة الحكومة الأفغانية وزعماء جماعة طالبان؛ للضغط من أجل التوصل إلى حكومة مؤقتة بأفغانستان.وقالت مصادر أمريكية، إن الصيغة الجديدة للاتفاق ربما ستنحي جانبا اتفاق السلام التي تم التفاوض بشأنها بين إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وبين حركة طالبان، كما من المحتمل أن تؤدي إلى تأخير انسحاب القوات الأمريكية من تلك الدولة.وقللت إدارة بايدن من احتمالات الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان بحلول شهر مايو المقبل حسبما تم التخطيط له بين إدارة ترامب السابقة وبين طالبان، وكان سبب قرار إدارة بايدن هو استمرار العنف في أفغانستان.ويأتي هذا بينما هددت طالبان، التي شنت هجمات ضد القوات الأمريكية، بتجديد الضربات على القوات الأمريكية إذا لم يتم الانسحاب.