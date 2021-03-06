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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الصحة البريطانى: تراجع وفيات كورونا بنسبة 41 % خلال أسبوع

السبت 06/مارس/2021 - 04:13 ص
مات هانكوك
مات هانكوك
وكالات
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قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد-19) في بريطانيا تراجعت بنسبة 41 % خلال أسبوع، بينما شهدت حالات الدخول إلى المستشفيات أسرع انخفاض لها على الإطلاق.

وأوضح هانكوك في إفادة صحفية في داونينج ستريت إن الوفيات البريطانية مستمرة في الانخفاض مع تنفيذ برنامج التطعيم في جميع أنحاء البلاد، وفقا لما ذكرته "وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا".

وقال إن "عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد ينخفض بشكل كبير" والانخفاض يتسارع، حيث انخفض عدد الوفيات كل يوم حاليا إلى النصف كل 11 يومًا، مقارنة بكل 19 يومًا الشهر الماضي.

وتظهر البيانات أن متوسط سبعة أيام للوفيات البريطانية في غضون 28 يوما من الاختبار الإيجابي، بحلول تاريخ الوفاة، انخفض من 424 في 17 فبراير إلى 248 في 24 فبراير.

ويعد هذا انخفاضا بنسبة 41 % ويمثل أكبر انخفاض أسبوعي منذ ذروة الموجة الثانية للجائحة.

وقال هانكوك إنه لا يزال هناك 12136 شخصًا في المستشفيات البريطانية مصابين بكوفيد19- وهو عدد "مرتفع للغاية"، لكن متوسط سبعة أيام لعدد حالات الدخول الجديدة إلى المستشفبات هو 900، وهو "الأدنى منذ أكتوبر".

وتظهر الأرقام أن المتوسط لسبعة أيام لدخول المستشفيات البريطانية إثر الإصابة بكوفيد19- انخفض من 1265 حالة في 19 فبراير إلى 900 حالة في 26 فبراير. ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 29 %، وهو أكبر هبوط أسبوعي منذ ذروة الموجة الثانية.

وقال هانكوك إن جميع البيانات تظهر "أننا نسير في الاتجاه الصحيح" وأن برنامج التطعيم "يحمي خدمة الرعاية الصحية، وينقذ الأرواح في جميع أنحاء البلاد."

وأضاف: "ليس ذلك فحسب، فهناك عدد أقل من الأشخاص الذين يموتون من جميع الأسباب في دور رعاية المسنين مقارنة بالعدد المعتاد في هذا الوقت من العام".

يذكر أن أكثر من مليون شخص في بريطانيا تناولوا جرعتين من لقاح كوفيد19-، بينما تلقى ما يقرب من 4ر21 مليون شخص جرعة واحدة.

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