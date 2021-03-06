السعودية تخفف بعض قيود كورونا

ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر بوزارة الداخلية إن المملكة ستخفف القيود المتعلقة بفيروس كورونا على الترفيه والفعاليات وستعيد فتح دور السينما وصالات الألعاب الرياضية والمراكز الرياضية اعتبارا من السابع من مارس.وستزيد السلطات حملات التفتيش لضمان الالتزام بالإجراءات المتبقية مثل فرض قصر عدد التجمعات في المناسبات الاجتماعية على 20 شخصا فقط.