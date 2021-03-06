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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حريق داخل سفينة روسية على متنها 30 صيادا فى بحر اليابان

السبت 06/مارس/2021 - 03:08 ص
حريق داخل سفينة روسية
حريق داخل سفينة روسية
وكالات
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أفاد مكتب وزارة الطوارئ الروسية في إقليم بريمورسكي بأن النيران نشبت في سفينة الصيد "فيتيم" المتواجدة في بحر اليابان، فيما يستعد فريق إنقاذ لإخلاء طاقمها.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" تلقى رجال الإنقاذ بلاغا حول نشوب الحريق عند الساعة 7:00 بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت موسكو).

وفي الساعة 07.15، تم إرسال قاطرة إنقاذ لتقديم المساعدة، فيما يجري إعداد قاطرة إنقاذ إضافية، كما تستعد طائرة هليكوبتر من طراز Mi-8 للمغادرة مع مجموعة من رجال النجدة والبحث.

وفي المجموع، يشارك 60 شخصا و4 طائرات عائمة في عملية الإجلاء، فضلا عن المعدات التي توفرها وزارة الطوارئ الروسية.

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