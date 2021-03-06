رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التشيك ترحل مواطنين أوكرانيين للولايات المتحدة متهمان بغسل الأموال

السبت 06/مارس/2021 - 03:07 ص
وزارة العدل الأمريكية
وزارة العدل الأمريكية
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، ليل السبت، ترحيل السلطات التشيكية مواطنين أوكرانيين إلى الولايات المتحدة حيث يواجهان اتهامات بغسل أموال لمرتكبي جرائم إلكترونية.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت الوزارة في بيان، إن فيكتور فورونتسوف (39 عاما) وزلاتا هانسكا موجوك (40 عاما) تم اتهامهما في الدائرة الشمالية بولاية تكساس الأمريكية في فبراير 2020 بغسل الأموال في إطار شبكة منظمة دولية تقدم خدمات صرف النقود لأطراف فاعلة سيبرانية.

وبحسب لائحة الاتهام، شارك فورونتسوف وموجوك في تقديم خدمات لجهات استخدمت بيانات تسجيل بنكية مسروقة لتنفيذ عمليات نقل أموال إلكترونية احتيالية من حسابات الضحايا إلى حسابات تم فتحها والسيطرة عليها من قبل أعضاء الشبكة الدولية.

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية أن "المؤامرة" جرى تنفيذها على مدار العام 2017 وتركزت على 7 عمليات نقل إلكترونية للأموال بحجم إجمالي بلغ نحو 500 ألف دولار أمريكي.

وتم اعتقال المتهمين في التشيك في فبراير 2020 تلبية لمذكرة أصدرها القضاء في ولاية دالاس، وتمت إحالتهما إلى مكتب التحقيقات الفدرالي يوم 3 مارس.

موضوعات متعلقة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

حقيقة تسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

ما حكم أخذ لقاح كورونا فى نهار رمضان؟.. الأزهر والإفتاء تجيبان لـ«الدستور»

الصور

image description

مصرع مسن من أسيوط وزوجته وشقيقيه ونجلته و3 من أحفاده فى حادث الكريمات

image description

«كرداسة رانرز».. هيا نركض في الأرياف (صور)

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

image description

استكمال أعمال رصف وتأهيل الشوارع والطرق بمركز القوصية

image description

طلاب ومعلمو المدارس الفنية يطلقون حملة لتجميل كورنيش أسيوط

الأكثر قراءة

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

النيابة العامة تحقق فى وفاة 18 شخصا بحادث الكريمات

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

فوز فالنسيا على فياريال بهدفين مقابل هدف فى الدورى الإسبانى

شالكه يتعادل مع ماينز بدون أهداف فى الدورى الألمانى لكرة القدم

تعادل شباب بلوزداد الجزائرى مع الهلال السودانى فى دورى أبطال أفريقيا

رضا الشخص عن حياته مرتبط بتمتعه بصحة أفضل

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

الجمعة.. روائع التراث فى أمسية فنية بقبة الغورى

كيف تتخلصين من الضغوط النفسية بعد الطلاق؟.. ندوة للنساء فقط

معرض للحرف اليدوية ولقاءات ثقافية بمكتبة مصر العامة

مناقشة رواية «حصن التراب» بصالون هالة البدرى