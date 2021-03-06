الجمعة.. روائع التراث فى أمسية فنية بقبة الغورى

يحيي ثنائي العود دينا عبد الحميد والسوري غسان اليوسف، أمسية فنية بعنوان (رحالة السلام)، في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبلة، بمركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر.ويقدم الثنائي أصحاب أول كليب لآلة العود، عملا جديدا من مؤلفات دينا عبد الحميد بعنوان (حياة) كما يقدمان باقة من روائع كل من كوكب الشرق أم كلثوم والفنانة فيروز والموسيقار محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش.ويقدم الثنائي أيضا مجموعة من روائع التراث المصري السوري على عود واحد، وهي من ابتكاراتهما في العزف على آلة العود.جدير بالذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعد أول ثنائي عربي يعزف على آلة عود واحدة، درسا الموسيقى منذ صغرهما وتخرجا في بيت العود العربي.كما شارك الثنائي في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة، من بينها مهرجان العود بتطوان "المغرب"، ومعهد الموسيقى بإسطنبول "تركيا"، ومهرجان العود الدولي الذي أقيم تحت رعاية دار الأوبرا، كما أقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية في مصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد.