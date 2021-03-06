رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الجمعة.. روائع التراث فى أمسية فنية بقبة الغورى

السبت 06/مارس/2021 - 02:43 ص
قبة الغورى
قبة الغورى
أ ش أ
طباعة
يحيي ثنائي العود دينا عبد الحميد والسوري غسان اليوسف، أمسية فنية بعنوان (رحالة السلام)، في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبلة، بمركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر.

ويقدم الثنائي أصحاب أول كليب لآلة العود، عملا جديدا من مؤلفات دينا عبد الحميد بعنوان (حياة) كما يقدمان باقة من روائع كل من كوكب الشرق أم كلثوم والفنانة فيروز والموسيقار محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش.

ويقدم الثنائي أيضا مجموعة من روائع التراث المصري السوري على عود واحد، وهي من ابتكاراتهما في العزف على آلة العود.

جدير بالذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعد أول ثنائي عربي يعزف على آلة عود واحدة، درسا الموسيقى منذ صغرهما وتخرجا في بيت العود العربي.

كما شارك الثنائي في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة، من بينها مهرجان العود بتطوان "المغرب"، ومعهد الموسيقى بإسطنبول "تركيا"، ومهرجان العود الدولي الذي أقيم تحت رعاية دار الأوبرا، كما أقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية في مصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد.

موضوعات متعلقة

الاتحاد التركي لكرة القدم يعاقب مصطفى محمد

صور جديدة لحادث طريق الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

النيابة العامة تحقق فى وفاة 18 شخصا بحادث الكريمات

ما حكم أخذ لقاح كورونا فى نهار رمضان؟.. الأزهر والإفتاء تجيبان لـ«الدستور»

الصور

image description

مصرع مسن من أسيوط وزوجته وشقيقيه ونجلته و3 من أحفاده فى حادث الكريمات

image description

«كرداسة رانرز».. هيا نركض في الأرياف (صور)

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

image description

استكمال أعمال رصف وتأهيل الشوارع والطرق بمركز القوصية

image description

طلاب ومعلمو المدارس الفنية يطلقون حملة لتجميل كورنيش أسيوط

الأكثر قراءة

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

النيابة العامة تحقق فى وفاة 18 شخصا بحادث الكريمات

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

فوز فالنسيا على فياريال بهدفين مقابل هدف فى الدورى الإسبانى

شالكه يتعادل مع ماينز بدون أهداف فى الدورى الألمانى لكرة القدم

تعادل شباب بلوزداد الجزائرى مع الهلال السودانى فى دورى أبطال أفريقيا

رضا الشخص عن حياته مرتبط بتمتعه بصحة أفضل

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

الجمعة.. روائع التراث فى أمسية فنية بقبة الغورى

كيف تتخلصين من الضغوط النفسية بعد الطلاق؟.. ندوة للنساء فقط

صدور الجزء الأول من الأعمال الشعرية الكاملة لـ خورخى لويس بورخيس

معرض للحرف اليدوية ولقاءات ثقافية بمكتبة مصر العامة