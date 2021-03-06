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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

انتصار: أحضر لعرض مسرحى كوميدى جديد

السبت 06/مارس/2021 - 04:01 ص
الفنانة انتصار
الفنانة انتصار
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تنشغل الفنانة انتصار حاليا للتحضير لعرض مسرحي كوميدي جديد، حيث بدأت في البروفات الخاصة به تمهيدا لتقديمه للجمهور خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمسرحية بعد الاستقرار على موعد تقديمها للجمهور.

وأكدت انتصار، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنها لا تتردد في المشاركة في أي عمل مسرحي هادف يرسم البهجة على وجوه الجمهور؛ لعشقها الكبير لفن المسرح، الذي يتمتع ببريق خاص، ويتيح للفنان فرصة الاتصال المباشر مع الجمهور.

وأضافت: "المسرح سيظل أبو الفنون نظرا لأنه يتيح فرصة تلقي الفنان رد فعل الجمهور بشأن العمل بشكل وقتي، ولا ينتظر وقتا حتى يتمكن من التعرف على آراء الجمهور في العمل"، لافتة إلى حرصها على تقديم أعمال ذات مضمون هادف وتمتع الجمهور.

وعن تأثر إنتاج الأعمال الفنية بأزمة كورونا بشكل عام، قالت انتصار إن الدراما التليفزيونية تعتبر الأقل تضررا خاصة أن الجمهور متواجد بالفعل في المنزل ويتابع بشكل أكبر الأعمال الدرامية، على عكس صناعة السينما التي تعتبر الأكثر تأثرا بأزمة كورونا، نظرا لأن دور العرض لا تعمل بكامل طاقتها مما ساهم في تراجع إيرادات الأفلام.

من ناحية أخرى، أشارت انتصار إلى أنها تنتظر طرح أخر أعمالها السينمائية "أحمد نوتردام" في دور العرض السينمائي، وخاصة أنه تم تأجيل طرحه في دور العرض السينمائي أكثر من مرة بسبب أزمة كورونا، معربة عن أملها في أن يحظى باستحسان الجمهور.

فيلم "أحمد نوتردام" تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ويعد العمل التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويا فيلمي "رغدة متوحشة"، و"سبع البرومبة".

ويشارك في بطولة "أحمد نوتردام"، رامز جلال، وغادة عادل، وانتصار، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وعدد آخر من الفنانين.

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