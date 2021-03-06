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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المفوضية الأوروبية تكشف موعد اعتماد شهادات التطعيم ضد كورونا للتنقل بحرية

السبت 06/مارس/2021 - 02:39 ص
أورسولا فون دير
أورسولا فون دير لاين
وكالات
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنه في غضون ثلاثة أشهر سيتم إنشاء بنية تحتية رقمية للتحقق من شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا.

وجاء ذلك في رسالة وزعتها رئيسة المفوضية الأوروبية على قادة الاتحاد الأوروبي، قالت فيها: "في غضون ثلاثة أشهر سيتم إنشاء بنية تحتية رقمية للتحقق من شهادات التطعيم".

من جهته أعلن المفوض الأوروبي للعدالة ديدييه رايندرز لقناة "RTBF" التلفزيونية، "في 17 مارس، أنه يجب الموافقة على اقتراح شهادات التطعيم على مستوى المفوضية الأوروبية، ومن ثم البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي".

وأوضح رايندرز أن مثل هذه الشهادة يمكن أن تكون جاهزة في الصيف، ووفقا له، فإن المفوضية الأوروبية تؤيد الوجود الإجباري لهذه الوثيقة، وليس فقط للتوصية باستلامها، سيكون نظام الشهادات هو نفسه لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وخلص المسؤول إلى أنه "عندما تعلن منظمة الصحة العالمية نهاية جائحة الفيروس، فلن تكون هناك حاجة لذلك".

من جهة أخرى، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من نية الاتحاد الأوروبي إدخال جوازات سفر التطعيم، وقال رئيس الفرع الأوروبي للمنظمة الدولية هانز كلوج في مقابلة مع "فيلت"، إن اللقاح يقي من المرض الشديد لكنه لا يضمن حماية الآخرين من العدوى. بالإضافة إلى ذلك، وفقا لممثل منظمة الصحة العالمية، "لا نعرف إلى متى تستمر المناعة بعد التطعيم ضد فيروس كورونا".

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