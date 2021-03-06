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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تدعو المجتمع الدولى لتفادى إجراءات قد تؤدى إلى تصعيد التوتر فى ميانمار

السبت 06/مارس/2021 - 02:36 ص
تجان تزون
تجان تزون
وكالات
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دعت الصين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تفادي أي إجراءات قد تؤدي إلى تصعيد الأوضاع في ميانمار على خلفية الانقلاب العسكري في البلاد.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تجان تزون، خلال مشاورات مغلقة لمجلس الأمن: "على المجتمع الدولي أن يساعد المشاركين في أحداث ميانمار على تنظيم حوار ومصالحة في مصلحة شعب البلاد مع احترام مبادئ السيادة والاستقلال السياسي ووحدة الأراضي والوحدة الوطنية".

وأضاف المسؤول الصيني: "تصريحات وخطوات المجتمع الدولي يجب أن تسهم في تمكين الطرفين من تجاوز الخلافات وتسوية المشاكل بشكل أسرع، مع منع زيادة التوتر وتصعيد الأوضاع".

وسبق أن دعا النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بولانسكي، المجتمع الدولي إلى تفادي أي إجراءات قد تسفر عن تصعيد الأوضاع في ميانمار، بما في ذلك العقوبات.

وتستمر في ميانمار اضطرابات منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد يوم 1 فبراير، وتصاعد التوتر هذا الأسبوع مع اندلاع أعمال عنف واسعة بين متظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن مقتل 38 شخصا، ليرتفع عدد ضحايا هذه الأحداث إلى 50 قتيلا.

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