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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا.. الأمير فيليب يعود إلى المستشفى بعد إجرائه جراحة بالقلب

السبت 06/مارس/2021 - 02:34 ص
الأمير فيليب
الأمير فيليب
وكالات
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قال قصر باكنجهام إن الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث البالغ من العمر 99 عاما، أعيد إلى مستشفى خاص بعد أن خضع بنجاح لعملية جراحية لعلاج مرض في القلب.

وحسبما أفادت صحيفة "ذا صن" قال القصر في بيان: "عقب إجراء دوق أدنبرة بنجاح في مستشفى سانت بارثولوميو يوم الأربعاء، تم نقل صاحب السمو الملكي إلى مستشفى الملك إدوارد السابع هذا الصباح، من المتوقع أن يبقى الدوق في المستشفى لمواصلة العلاج لعدد من الأيام".

يذكر أنه تم إدخال الأمير فيليب، 99 عاما، إلى المستشفى لأول مرة في 16 فبراير بعد الإبلاغ عن شعوره "بتوعك" وبعد قضائه أسابيع في مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن "كإجراء احترازي"، كشف قصر باكنجهام يوم الاثنين أنه تم نقل الدوق إلى مستشفى متخصص لمزيد من العلاج والمراقبة.

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