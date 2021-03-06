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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سيناتور يعرقل إقرار تعيين مدير CIA للضغط على بايدن لإيقاف «السيل الشمالى-2»

السبت 06/مارس/2021 - 02:30 ص
تيد كروز
تيد كروز
وكالات
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قالت وسائل إعلام إن السيناتور الجمهوري تيد كروز سيعرقل إقرار تعيين مدير جديد لوكالة الاستخبارات المركزية للضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن لإيقاف مشروع "السيل الشمالي-2".

وذكرت وكالة "بلومبيرج" أن كروز يدعو إدارة بايدن لفرض العقوبات على مزيد من السفن والشركات التي تنفذ مشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا. ويطالب الخارجية بإصدار تقرير جديد حول الكيانات التي ستتعرض للعقوبات.

وقالت المتحدثة باسم السيناتور، جيسيكا سكاجز إن "السيناتور كروز قد صرح بشكل علني وفي الأحاديث الخاصة بأنه سيستخدم كافة صلاحياته كسيناتور لدفع إدارة بايدن إلى معاقبة السفن والشركات التي تنشئ "السيل الشمالي-2".

وأضافت المتحدثة أن كروز سيتوقف عن عرقلة تعيين مرشح بايدن ويليام بيرنز مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية ما أن تقدم الخارجية تقريرها وتفرض تلك العقوبات.

وتشير "بلومبيرج" إلى أن مساعي كروز ستؤجل إقرار تعيين بيرنز مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية، لكنه لن يوقفه، حيث من المتوقع أن يكسب بيرنز العدد الكافي من الأصوات بسهولة.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على عدد من الشركات والسفن المشاركة في تنفيذ المشروع، الذي تعتبره واشنطن "خطيرا" على أمن الطاقة في أوروبا، بينما تقول ألمانيا وروسيا إنه مشروع تجاري بحت.

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