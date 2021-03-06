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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور الجزء الأول من الأعمال الشعرية الكاملة لـ خورخى لويس بورخيس

السبت 06/مارس/2021 - 02:08 ص
الأعمال الشعرية
الأعمال الشعرية
نضال ممدوح
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تصدر قريبًا عن منشورات الجمل٬ النسخة العربية٬ الجزء الأول من الأعمال الشعرية، للشاعر والكاتب الأرجنتيني خورخي لويس بورخيس، بترجمة خالد الريسوني.

ويعد "بورخيس" من أبرز كتاب القرن العشرين بالإضافة إلى قصصه القصيرة والتي نال شهرته منها، كتب بورخيس الشعر والمقالات والعديد المسرحيات وكم كبير من النقد الأدبي والافتتاحيات وتعقيبات على كتب وعدد ضخم من المختارات الأدبية، كما كان مترجما بارعا للأدب من الإنجليزية والفرنسية والألمانية إلى الإسبانية بالإضافة إلى الإنجليزية القديمة والإسكندنافية.

في عام 1961 حصل على جائزة فورمنتر مشاركة مع صاموئيل بيكيت٬ قامت الحكومة الإيطالية بمنحه لقب قائد تكريما له، كما عينته جامعة تكساس في أوستن لسنة واحدة. ظهرت أول ترجمة لأعماله بالإنجليزية في 1962، ومنحته إليزابيث الثانية ملكة انجلترا وسام الإمبراطورية البريطانية في عام 1965، وقد حصل بورخيس بعد ذلك على عشرات الأوسمة والتكريمات في ما تلى من سنوات، ومثال ذلك حصوله على وسام جوقة الشرف الفرنسية وجائزة كيرفانتس.

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