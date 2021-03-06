«الهندسة والديكور للجميع».. ندوة عامة بمكتبة مصر الجديدة

تعقد بمكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس٬ في الخامسة من مساء اليوم السبت٬ ندوة عامة مجانية بعنوان "الهندسة والديكور للجميع"٬ والتي يحاضر فيها المهندس الدكتور عمر عبدالعزيز.وتتناول الندوة الحديث حول مبادئ الهندسة العامة٬ مقدمة فن العمارة والفنون والطرز٬ يعني إيه تشطيب شقة٬ وأفكار عامة حول الديكور الداخلي.كما تتطرق الندوة إلي فن الديكور باعتباره أحد الفنون التطبيقية التي تعتمد على الحس الفني عند الإنسان؛ سواء كان هذا الحس مدروسًا أو موهبة بداخل الإنسان نفسه، حيث يربط بين المساحات والخامات والألوان والإضاءات في انسجام وتناغم، ليكوِّن وحدات جمالية متكاملة باعثة على الراحة والهدوء.وتتناول الندوة بالشرح والتوضيح تعريف الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي والفرق بينهما، وكذلك مفهوم الديكور بمعناه الواسع، والعناصر الأساسية له من ألوان وأثاث وإضاءات وغيرها، بالإضافة إلى نصائح عامة حول فن الديكور وأهميته في حياتنا.