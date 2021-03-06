فى حادث الكريمات.. عرض سائق التريلا على الطب الشرعى لإجراء تحليل مخدرات

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بعرض سائق السيارة النقل في حادث طريق الكريمات الذي راح ضحيته 18 شخصًا وأصيب 5 آخرين على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات وبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة وقت الحادث من عدمه.وقررت النيابة التحفظ على سيارتي الحادث "تريلا وميكروباص" وندب مهندسين فنيين من المرور لفحصهما وبيان التلفيات بهما وسبب وقوع الحادث.وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بانقلاب سيارة بطريق الكريمات ووجود متوفين ومصابين بدائرة مركز أطفيح.على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أنه أثناء سير إحدى سيارات النقل "مقطورة" قيادة (سائق – مقيم ببنى سويف) بالطريق المنوه عنه، انفجر الإطار الأمامى بالسيارة مما أدى إلى إختلال عجلة القيادة بيده وإنقلابها وتخطيها الحاجز الخرسانى بمنتصف الطريق وإصطدامها بالمواجهة بـ"ميكروباص" حال قدومه بالطريق المقابل من محافظة أسيوط، مما أسفر عن وفاة 18 شخصا وإصابة 5 آخرين، وحدوث تلفيات بسيارة النقل وتهشم "الميكروباص".تم نقل الجثامين والمصابين إلى عدد من المستشفيات، كما تم ضبط قائد سيارة النقل، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة دون قصد.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.