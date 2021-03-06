ولى العهد الأردنى: القدس قضية شخصية للهاشميين وخط أحمر للأردنيين

أكد ولي العهد الأردني، الحسين بن عبد الله الثاني، ثبات موقف بلاده ووضوحه تجاه القضية الفلسطينية، وشدد على أن القدس قضية شخصية للهاشميين وخط أحمر عند الأردنيين.وقال ولي العهد، خلال لقاء متلفز معه، بثه التلفزيون الأردني: «مواقفنا دائمًا ثابتة تجاه القضايا العربية، وخصوصًا القضية الفلسطينية، قضيتنا المركزية القدس قضية شخصية لدى الهاشميين، وخط أحمر عند كل أردنيK.وعن حياته العسكرية، قال الحسين: «أنا في الجيش لست وليًا للعهد، وإنما ملازم أول، مثلي مثل باقي الضباط».وتحدث الحسين عن والده الملك عبد الله الثاني، وقال إن والده «عسكري قبل كل شيء، وخدم فترة طويلة في الجيش العربي وتسلسل بالرتب والمواقع القيادية حتى أصبح قائدًًا للعمليات الخاصة برتبة لواء».كما أشار إلى أن الملك عبد الله يتمتع بصفتي «الحزم والعطف معًا»، وأضاف: «أرى دائمًا كيف يكون جلالة الملك حازمًا بالظروف الصعبة، وعطوفًا في المواقف الإنسانية، ويتخذ القرارات اللازمة بوقتها المناسب، وأنا محظوظ بالتعلم منه».وتابع: «عندما أرافق جلالة الملك، أرى كيف تتغيّر ملامحه عندما يلتقي الذين خدموا معه وأشعر بمدى سعادته عندما يسترجع ذكرياته معهم».واختتم بتوجيه تحية اعتزاز، لجميع العاملين على مكافحة وباء كورونا في الأردن على جهودهم في صد الوباء.