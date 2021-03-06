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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحذير من زيادة جديدة فى إصابات كورونا بأمريكا

السبت 06/مارس/2021 - 07:04 ص
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
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حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، من أن الاستقرار الحالي لإصابات كورونا في البلاد قد تتبعه زيادة كبيرة في حالات العدوى مع تحورات أشد فتكا، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس".

وفي حديثه للصحفيين بالبيت الأبيض قال فاوتشي: "بدأنا نرى استقرارا في الحالات بين 60 ألفا و70 ألفا يوميا. عندما يكون لدينا هذا القدر من الإصابات، فإن ذلك يعني بصفة شبه مؤكدة أن هناك خطر ارتفاع آخر".

ولفت إلى أن البيانات الأخيرة "تشجع ظهور الطفرات وتطور السلالات"، لأن الفيروس يخضع لـ"عملية انتقاء" حتى يحمي نفسه من المضادات الحيوية التي تنتجها اللقاحات وحالات العدوى السابقة.

وكان فاوتشي قال في الشهر الماضي، إن التلقيح الأسرع لأكبر عدد ممكن من الناس يمثل أفضل طريقة لمكافحة تحورات فيروس كورونا وسلالاته الجديدة.

وحث "فاوتشي" الذي أصبح من أكثر الخبراء الأمريكيين شهرة بعد انضمامه لفريق البيت الأبيض الخاص بمكافحة فيروس كورونا عام 2020 الناس على الحصول على الجرعتين من اللقاح.

ورصدت الأجهزة الصحية منذ ديسمبر عدة سلالات جديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" تعتبر أكثر انتقالا ومقاومة أمام الأجسام المضادة، ومن بينها سلالات تم اكتشافها في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل.

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